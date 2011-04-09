Україна готова скасувати мито для сортів сиру із захищеними географічними назвами з ЄС

Брюссель. Україна готова скасувати мито для сортів сиру із захищеними географічними назвами з Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі заявив 8 квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«Тут ми зробили з нашого боку пропозицію, від якої європейцям, напевно, складно якось відмовитися. Вони у роздумах», - сказав він.

За словами заступника міністра, таких видів сиру – близько 100 найменувань.

«Запропонували: панове, не питання, на ці сири ми йдемо на лібералізацію. Я хочу, щоб у наших супермаркетах, можливо, було 100 видів сирів. Можливо, я не вірю, що вони одразу там з`являться. Я розумію, що це вже питання маркетингової політики тощо, однак, очевидно, що вони не обвалять ринок сиру в Україні, тому що конкурувати цим спеціалізованим сирам з масовим виробництвом, напевно, буде складніше», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Тобто ми, зі свого боку, я б сказав, проявляємо чудеса гнучкості, і ми зі свого боку знаходимо ті можливості й ті ніші, де дійсно це була б угода, яка відображала б культурні особливості та історичні традиції, які є між нашими країнами», - додав він.