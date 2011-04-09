У Донецьку після курсу лікування від гострої кишкової інфекції виписано 23 дитини, які отруїлися продукцією дитячої молочної кухні.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Віктора ДЕНИСЕНКА.

В даний час серед дітей, які перебувають під наглядом, нові випадки захворювання не реєструвалися.

Загальна кількість хворих становила 60 дітей.

Всі діти були госпіталізовані у Донецьку до дитячих інфекційних відділень двох лікарень.

У лікувальних установах залишаються 37 малюків.