У Донецьку після курсу лікування від гострої кишкової інфекції виписано 23 дитини
15:54, 09 квітня 2011Агро
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У Донецьку після курсу лікування від гострої кишкової інфекції виписано 23 дитини, які отруїлися продукцією дитячої молочної кухні.
Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Віктора ДЕНИСЕНКА.
В даний час серед дітей, які перебувають під наглядом, нові випадки захворювання не реєструвалися.
Загальна кількість хворих становила 60 дітей.
Всі діти були госпіталізовані у Донецьку до дитячих інфекційних відділень двох лікарень.
У лікувальних установах залишаються 37 малюків.
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