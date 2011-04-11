Присяжнюк: 94% риби, яку споживають українці, імпортується

94% риби, яку споживає населення України, імпортується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК в інтерв`ю програмі "Акценти тижня" Житомирського обласного телебачення 10 квітня.

За його словами, уряд стурбований занепадом рибної галузі в Україні.

«94% риби, яку ми споживаємо в Україні, імпортується. Зрозуміло, що частину риби, що імпортується, ми не зможемо вирощувати в Україні – це риба морського і океанського походження. Але велику частину річкової риби ми можемо вирощувати», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він відзначив, що держава повинна контролювати обсяги вирощування певних видів риби для забезпечення продовольчої безпеки держави.

«У Донецькій і Одеській областях цього року вже значно збільшилися обсяги виробництва і вилову риби з кількох причин. По-перше, Донецька область, як і Одеська, поставила на облік ту рибу, яка найбільше страждала від браконьєрів. По-друге, в Донецькій і Одеській областях упродовж останніх семи років інвестори займалися внутрішніми водоймищами, вирощуючи там рибу, і сьогодні це вже дає позитивні результати», – сказав міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК також зазначив, що уряд країни вже вжив заходів для розвитку рибної галузі. "Урядом сьогодні розробляються відповідні програми спільно з обласними адміністраціями, проводиться повний аналіз внутрішніх водоймищ, після цього буде підготовлена нормативна база, яка регламентуватиме інвестиції в рибну галузь. Йдеться про договори оренди водоймищ, навантаження обсягів вирощування риби та інші питання», – сказав він.

Його доповнив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК, який повідомив, що 30% усіх придатних для вирощування риби ставків у Житомирській області вимагають термінового очищення від мула, а вже потім – зарибнення.