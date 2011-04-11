У Тернопільській області подорожчали овочі та рис, подешевшали - яйця і молоко

У Тернопільській області у березні найбільше подорожчали овочі та рис, подешевшали - яйця і молоко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Тернопільському обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у березні, в порівнянні з лютим, ціни на овочі зросли на 8,5%, фрукти подорожчали на 4,4%, рис - на 5,2%. Хліб зріс в ціні на 4,6%, масло - на 1,2%, риба та продукти з риби - на 1,1%, цукор - на 1,3%.

Водночас, яйця подешевшали на 3,1%, молоко - на 1%, м`ясо і м`ясопродукти - на 0,3%.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби в цілому на 0,6% в основному пов`язане з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,1%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,1%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 1,7% головним чином зумовлено подорожчанням стоматологічних послуг на 4% та фармацевтичної продукції - на 2,5%.

Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 4,2%, що в першу чергу викликано подорожчанням палива та мастил на 8,5%. Крім того, на 2% і 1,1% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім і залізничним транспортом.

Послуги ресторанів і готелів, предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 0,7-1%.

Водночас, на 0,3% подешевшали послуги відпочинку і культури.

Довідка УНІАН. У березні індекс цін у Тернопільській області, в порівнянні з лютим, склав 101,2%, з початку року - 102,9%.