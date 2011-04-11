Гендиректором Полтавського хлібокомбінату призначений Никітчук

Наглядова рада ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» призначила гендиректором підприємства Ігоря НИКІТЧУКА замість Анатолія ПАЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

Згідно з повідомленням, І.НИІТЧУК, який до цього працював начальником управління правового забезпечення Кіровоградської міської ради, призначений директором терміном на 3 роки.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ "Полтавський хлібокомбінат" входять хлібозаводи № 1 і № 3 у Полтаві, а також Кохнівський хлібозавод (м. Кременчук, Полтавська обл.).

Хлібокомбінат випускає близько 70 видів хлібобулочної продукції та виробляє більше 15 тонн формового і пшенично-житнього хліба на добу.