У Житомирській області в цьому році посіви гречки збільшать майже вдвічі

У Житомирській області цієї весни посіви гречки буде збільшено майже вдвічі – до 16 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вчора в інтерв'ю програмі "Акценти тижня" на Житомирському обласному телебаченні.

«Найбільше гречки посіють у Чуднівському районі», – відзначив міністр.

За його словами, щоб запобігти виникненню проблем з продуктами першої необхідності, в Житомирській області сформують регіональний фонд цих продуктів і наповнять його.

При цьому міністр зазначив, що уряд вже розробляє заходи з метою недопущення дефіциту продуктів першої необхідності в майбутньому.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що держава має контролювати обсяги вирощування певної продукції, необхідної для забезпечення продовольчої безпеки країни. При цьому він підкреслив, що ситуація, що склалася в Україні з дефіцитом гречки в торгових мережах, стала свого роду перевіркою для урядовців.

«У попередні 15-20 років нам намагалися нав'язати думку про те, що ринок відрегулює все, але ринок може відрегулювати ціну, але аж ніяк не наявність того чи іншого виду сільськогосподарської продукції», – сказав міністр.

За його словами, держава цього року виділяє 5 млрд. грн. для форвардних закупівель тих видів сільськогосподарської продукції, які підпадають під державне регулювання.