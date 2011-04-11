У Сумській області в березні подешевшали молоко, сир та яйця

У Сумській області в березні 2011 року найбільше подорожчали паливо і автомобільні мастила, подешевшали - молоко, сир, яйця, аудіотехніка і фотоапаратура.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Серед продуктів харчування найбільше подорожчали фрукти і овочі - на 6,2% і 2,7% відповідно. На 1,7% зросли ціни на хліб і хлібопродукти, на 1,4% - на цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби, на 1,2% - на рибу та продукти з риби, на 0,9% - на м'ясо і м'ясопродукти.

Водночас ціни на молоко, сир і яйця знизилися на 1,0%, на масло і жири - на 0,6%. Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,7%. При цьому алкогольні напої подорожчали на 1,8%, тютюнові вироби подешевшали на 0,3%.

На 0,2% зросли ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, при цьому вартість проживання в гуртожитках підвищилася на 6,9%, утримання і ремонту житла - на 0,7%, тарифи на гарячу воду, опалення - на 0,3%.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 1,1%. Зокрема вартість амбулаторних послуг збільшилася на 1,4%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 1,0%.

Ціни (тарифи) на транспорт в цілому зросли на 4,7%, що було обумовлене підвищенням цін на пальне і автомобільні мастила на 10,2%. На 1,4% і 0,8% відповідно став дорожче проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті.

На 1,9% збільшилася вартість туристичних послуг, а ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації знизилися на 1,0%.

На 2,9% зросла вартість послуг ресторанів і готелів, вартість послуг освітньої галузі збільшилася на 0,1%. Одяг та взуття подешевшали на 0,3%, ціни (тарифи) у сфері зв'язку знизилися на 0,1%.

Індекс споживчих цін (інфляції) у березні 2011 р. в Сумській області становив 101,0% (по Україні - 101,4%).