Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК вважає референдум з питань продажу землі малоефективним кроком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК заявив учора в інтерв'ю програмі «Акценти тижня» на Житомирському обласному телебаченні.

За його словами, референдум був доцільним перед процесами розпаювання земель, а зараз він буде недоцільним.

«Я б референдум проводив з питання землі перед тим, як розпайовували землю, а навіщо сьогодні проводити референдум з питання ринку землі всієї української нації? Ми вже зробили крок, ми вже розпаювали землю, дали її у власність, і сьогодні референдуму не треба - це право аграрія - продати землю державі або тримати її у себе», - пояснив міністр.

Він також наголосив на актуальності питання обороту сільськогосподарських земель. На його думку, оборот сільськогосподарських земель дозволить уникнути їх рейдерства.

Міністр також підкреслив необхідність зберегти існуючий в Україні баланс виробництва сільськогосподарської продукції. За його словами, в України має право на життя як великотоварне виробництво зернових, так і розвиток фермерства

«Ми зараз працюємо на рівні сімейних ферм на переорієнтацію фермерів на виробництво молока, на вирощування овочів, м'яса, утримання свиней, а якщо ми говоримо про зернові, то без великого товарного виробництва тут ми не зможемо», - підкреслив М. ПРИСЯЖНЮК.