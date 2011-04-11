У Вінницькій області подорожчали рослинні жири, капуста і бензин

У Вінницькій області в березні ц.р. найбільше подорожчали рослинні жири, капуста і бензин, подешевшали - яйця і молоко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в березні 2011 року по відношенню до лютого 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,4%.

Найбільше (на 2,7%) подорожчали маргарин та інші рослинні жири, на 2,6% - макаронні вироби, на 2,0% - кондитерські вироби з борошна, на 1,7% - риба та продукти з риби, на 1,6% - рис.

Овочі в цілому подорожчали на 11,7%, у тому числі капуста - в 1,4 раза. На 2,3% підвищилися ціни на фрукти, при цьому яблука подорожчали на 11,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,9%.

Разом з тим, сало та інші їстівні тваринні жири подешевшали на 1,0%, на 1,2% - масло вершкове, сир і м'який сир (творог), на 3,2% - яйця, на 4,8% - молоко.

У сфері транспорту відбулося зростання цін (тарифів) на 5,3%, при цьому бензин став дорожчим на 10,4%.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 1,0%, в основному, за рахунок зростання вартості фармацевтичної продукції на 1,7%.

Індекс споживчих цін у Вінницькій області в березні 2011 року становив 101,1% (в Україні - 101,4%), з початку року - 102,4% (в Україні - 103,3%).