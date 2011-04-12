АМК боротиметься з необґрунтованим підвищенням цін напередодні Великодня

Антимонопольний комітет України попереджає учасників продовольчих ринків про неприпустимість необґрунтованого підвищення цін напередодні Великодня.

Як повідомляють на сайті АМК, про це перший заступник голови Антимонопольного комітету України Юрій КРАВЧЕНКО заявив вчора під час відеоконференції.

«Якщо будуть виявлені випадки змов основних учасників ринку продовольчих товарів, і ми їх доведемо, Антимонопольний комітет вживе жорстких заходів», - зазначив він.

Ю.КРАВЧЕНКО порадив представникам бізнесу вводити знижки на товари напередодні Великодня, як це відбувається на новорічні свята, і отримувати прибуток завдяки збільшенню обігу, а не за рахунок підвищення цін.