Україна домовилася з ЄС про "реальні" квоти на експорт сільгосппродукції – П’ятницький

Україна домовилася з Європейським Союзом про "реальні" квоти на експорт деяких видів сільськогосподарської продукції в умовах дії зони вільної торгівлі з перспективою їх збільшення.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, коментуючи черговий раунд переговорів про підготовку Україною і ЄС угоди про ЗВТ, який закінчився 8 квітня .

«По м`ясу будуть тарифні квоти. Що стосується обсягів, то йдеться про реальні цифри, відповідно до можливості їх виробництва і постачань», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що збільшення квот проходитиме протягом 5 років.

«Головне, ми домовилися, що квоти не фіксуватимуться на одному рівні, а передбачається поступове їх збільшення впродовж 5 років. Стосовно кожного виду продукції буде кінцевий свій розмір збільшення», - підкреслив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що вдалося домовитися про значне збільшення квот на експорт зерна.

«Щодо зерна зараз квоти істотні. Але я не буду жодної цифри називати доти, поки не буде поставлена крапка в переговорах. Але хочу відзначити, що прогрес є», - сказав заступник міністра економіки України.

«Сьогодні йдеться про обсяги, адекватні тим, які традиційно складаються в нашій торгівлі», підкреслив він.

Повністю інтерв`ю В.П’ЯТНИЦЬКОГО читайте на сайті УНІАН-економіка. http://economics.unian.net/rus/detail/84489