У березні на Закарпатті подорожчали продукти харчування, алкоголь, комунальні та готельні послуги, подешевшали одяг та взуття. Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу статистики цін Головного управління статистики в Закарпатській області Едіта ЙОРДАН.

За її словами, індекс споживчих цін (інфляція) по Закарпатській області за березень 2011 р., в порівнянні з лютим, склав 100,9%, по Україні - 101,4%, за період січень-березень п.р., порівняно з груднем 2010 р., склав, відповідно, 101,7% і 103,3%.

Цінова ситуація в області за січень-березень цього року в порівнянні з груднем 2010 відбилася зростанням цін на овочі, хліб і хлібопродукти, рибу та продукти з риби, цукор, макаронні вироби, олія. Водночас, стверджують в облстаті, зафіксовано здешевлення яєць і молока.

Е.ЙОРДАН також додала, що на споживчому ринку Закарпатської області за три місяці продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,8%.

«Найбільше протягом цього року - на 12,0% - подорожчали овочі. Крім того, на 4,4% подорожчали хліб і хлібопродукти, на 3,7% риба та продукти з риби, на 3,2% - цукор, на 3,1% - макаронні вироби », - уточнила начальник відділу статистики цін.

Вона також додала, що алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,3% внаслідок зростання цін на алкогольні вироби на 2,3%.

Також протягом березня тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,4% за рахунок подорожчання плати за електроенергію - на 6,8%, гарячу воду і центральне опалення - на 6,3%, водопостачання - на 4,3%, водовідведення - на 4,8%.

Зростання цін на паливо і масла на 21,2% призвело до подорожчання послуг транспорту в цілому на 6,8%.

Крім того, у сфері охорони здоров`я подорожчала фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання на 1,4%.

Водночас, за даними статистики, одяг, взуття та послуги зв`язку в цілому подешевшали на 0,6% і 0,3% відповідно.