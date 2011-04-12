Першу чергу гуртового ринку «Столичний» відкриють до Дня Незалежності

Першу чергу оптового сільськогосподарського ринку «Столичний» у Києво-Святошинському районі Київської області буде відкрито до Дня Незалежності – 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Це буде подарунок для жителів Києва і Київської області до 20-річчя Незалежності України», - сказав губернатор.

Крім того, А.ПРИСЯЖНЮКО пообіцяв, що влада Київщини і надалі намагатиметься відкривати та підтримувати комунальні ринки регіону. Він повідомив, що сьогодні на Київщині призупинено приватизацію ринків. За його словами, це відбулось через те, що багато питань виникає до облспоживспілки, яка займалася цією приватизацією. Губернатор зауважив, що сьогодні приватні ринки багато в чому визначають цінову політику, тому потрібно розвивати альтернативу – комунальні ринки.

Водночас А.ПРИСЯЖНЮК запевнив, що приватні ринки закриватись не будуть.

«Ні один ринок закриватись не буде. Ставиться завдання навести порядок», - сказав він, нагадавши, що на Київщині спеціально для цього створено комісію, до якої увійшли фахівці із санепідемстанції, комісії по цінам та інші.