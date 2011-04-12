Завтра в Україні утримається прохолодна і дощова погода

Завтра, 13 квітня, на території України утримається прохолодна і дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західній частині та на Одещині дощі, окремі грози, в Карпатах мокрий сніг, у північних, центральних областях і південній частині вранці та вдень невеликий дощ, лише у східних областях без опадів.

Вітер південно-східний (у західній частині західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях місцями 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла, в Криму до 16°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 7-12°; у Києві - вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.