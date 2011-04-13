У Миколаївській області у березні найбільше подорожчали овочі та фрукти

У Миколаївській області в березні 2011 року найбільше зросли ціни на овочі та фрукти.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, загалом ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%.

Найбільше зросли в ціні овочі - на 9,8%, зокрема капуста подорожчала на 34,2%, коренеплоди (буряк, морква), цибуля та гриби - на 14,6%. Фрукти стали коштувати на 6,3% більше, з них яблука - на 14,7%.

Хліб і хлібопродукти зросли в ціні на 4%, зокрема, хліб - на 4,9% (хліб житній, житньо-пшеничний - на 10,5%, батон - на 9,9%, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку - на 4,6%, вищого ґатунку - на 4,4%, булочні вироби - на 3,8%), макаронні вироби - на 4%, борошно і крупи - на 3%.

На споживчому ринку непродовольчих товарів і послуг у березні оплата загалом за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла на 0,6% за рахунок збільшення вартості скрапленого газу - на 3,2%, послуг водовідведення - на 1,9 %, водопостачання та твердого палива - на 0,8%.

Зростання цін на 5,4% у сфері транспорту зумовлене, в першу чергу, подорожчанням бензину на 10,4%. Крім того, зросли в ціні транспортні послуги - на 1,9%.

У сфері охорони здоров`я підвищення цін на 1,4% відбулося за рахунок збільшення вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів і устаткування - на 2,3%.

Довідка УНІАН. У Миколаївській області індекс споживчих цін у березні 2011 року склав 101,7%, з початку року - 104,1%.