Мінагропром: через неефективну логістику 50% овочів не потрапляють до кінцевого споживача

Через неефективну логістику 50% овочів не потрапляють до кінцевого споживача, заявляє міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, за словами міністра, вирощування овочів і фруктів дає в 5 разів більше доходу з одного гектара, ніж вирощування зернових. Разом з тим, майже половина овочів і фруктів не доходять до кінцевого споживача через відсутність системи продовольчої логістики. Тому тепер головним є забезпечення відповідного ринку збуту сільськогосподарської продукції, відзначив він.

За словами міністра, серед першочергових напрямів роботи Мінагропроду - будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції, спорудження овочесховищ і відродження системи продуктової логістики на основі мережі Укоопспілки.

«На жаль, нинішня статистика свідчить, що понад 50% вирощуваних овочів і фруктів не доходять до споживача. Певною мірою, через відсутність заготовчої мережі. Обсяги вирощених овочів і фруктів повинні забезпечити не тільки потреби внутрішнього споживача, а й експорту. Але за відсутності технологій зберігання, за відсутності логістики, майже половина пропадає, дещо навіть згодовується худобі. Це вкрай неефективно як для вирощування худоби, так і для овочівництва», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, міністр додав, що уряд передбачив державну підтримку компенсації будівництва тепличних господарств і здешевлення енергоресурсів для них.

М.ПРИСЯЖНЮК також додав, що болючим й актуальним для України залишається питання зрошувальних земель, адже під зрошуванням перебуває понад 2,5 млн. га землі. «На сьогодні голови обласних державних адміністрацій вже відпрацювали плани. Це стосується Миколаївської, Київської, Херсонської областей, Криму – у них є плани, які поетапно виконуються, із зрошування й вирощування овочів і фруктів», - сказав міністр.