САН ІнБев Україна представила оновлене пиво «Чернігівське». «Пиво «Чернігівське» - флагманський національний бренд компанії, безперечно, є лідером споживчих симпатій. Ми вирішили вдихнути в продукт нову силу, поліпшивши якість і оновивши етикетку», - прокоментував поновлення директор з маркетингу ВАТ «САН ІнБев Україна» Костянтин Клименко.

За словами К.Клименка, рецепт залишився незмінним, а поліпшення смаку відбулося за рахунок додавання преміального сорту хмелю. "У результаті вийшов приємний, насичений, з м`якою гіркуватістю, справжній класичний смак пива», - додав К.Клименко.

У компанії повідомили, що в оновленому пиві, крім покращення якості хмелю, відбулися вдосконалення і в технологічному процесі - пивовари зуміли втричі скоротити кількість потрапляння кисню в продукцію на всіх етапах її виробництва. Тим самим практично повністю виключивши можливість отримання окисленого аромату.

Директор з маркетингу також підкреслив, що САН ІнБев Україна використовує для приготування всіх сортів пива «Чернігівське» першокласний український ячмінний солод. Солодовні розміщені безпосередньо на території заводів у Чернігові та Харкові.

Оновлена також етикетка пива «Чернігівське». «Нова етикетка по-європейськи лаконічна і більш сучасна, висловлює ідею лідерства бренду, відданість традиціям і постійний розвиток одночасно. Вона прикрасить всі різновиди пива «Чернігівське», - сказав К.Клименко.

Оновлене пиво «Чернігівське» вже надійшло в продаж.

Довідка УНІАН.«САН ІнБев Україна» представляє найбільшу пивоварну компанію в світі «Анхойзер-Буш ІнБев».

«САН ІнБев Україна» об`єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення компанії. Портфель пивних брендів складається з міжнародних марок: «Stella Artois», «Beck`s», «Brahma», «Staropramen», «Leffe», «Hoegaarden», «Lowenbrau», а також національних: «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар».

ТМ «Чернігівське» існує вже 23 роки. Це перший за обсягами продажів і один з національних брендів, який найбільш динамічно розвивається. Його історія починається в 1988 році, коли Чернігів готувався святкувати 1300-річчя. Ця марка з`явилася в результаті багатомісячної роботи, проведеної колективом Чернігівського пивоварного заводу «Десна», з розробки рецептури нового пива, яке назвали на честь міста-іменинника.

У 2008 році бренд став преміум-спонсором української збірної з футболу, в 2010 - офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2010. Вперше українська торгова марка стала партнером FIFA, що означає визнання високої якості продукції компанії САН ІнБев Україна і рівня технологій.

На ринку бренд «Чернігівське» представлений основними сортами «Світле», «Преміум», «Міцне», «Максимум», «Безалкогольне» і спеціальними «Біле», «Біла Ніч» і «Паб Лагер».