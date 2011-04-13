«Бісквіт-Шоколад» розширює лінійку «віденських» пирогів

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, розширює асортимент пирогів «Відень».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, досі пиріг «Відень» випускався з абрикосовим, яблучним і вишневим джемами.

Починаючи з квітня, компанія додала до цього асортименту ще дві начинки: «слива алича» і композиційну «алича-вишня».

Довідка УНІАН. Корпорація "Бісквіт-шоколад" - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована у 2004 році у складі АТЗТ "Кондитерська фабрика "Харків`янка", АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика", ТОВ "Торговий дім "Престиж". У сферу її управління також входять ВАТ "Первухінський цукровий завод", ТОВ "Красноградський млин", ЗАТ "Агрофірма ім. Г.Сковороди", ТОВ "Агрофірма "Петропавлівка".

У 2010 році підприємства корпорації випустили 64,1 тис. тонн кондитерських виробів, що на 8% більше, ніж у 2009 році. У грошовому вираженні обсяг виробництва виріс на 25% і склав 860,2 млн. грн.