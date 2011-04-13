Перша черга ринку «Столичний» буде запущена у вересні-жовтні

Першу чергу ринку «Столичний» буде запущено у вересні-жовтні ц.р., а другу чергу – у липні-жовтні 2012 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві комерційний директор оптового ринку «Столичний» Вячеслав ЗАБЄЛІН.

«Зараз будуємо першу чергу – 6 павільйонів: квіти, м'ясний і рибний термінали, павільйон плодоовочевої продукції і 2 навіси для торгівлі з автомашин. Перша черга – це 40 га», – повідомив В.ЗАБЄЛІН. «Перша частина першої черги – це плодоовочева частина – вже почне працювати з 1 липня. Друга частина першої черги: м'ясний, рибний і квітковий павільйони – почнуть працювати з вересня-жовтня. І плавно входимо в будівництво другої черги і в липня-жовтні наступного року її буде збудовано», - повідомив В.ЗАБЄЛІН.

Він зазначив, що повністю ринок почне функціонувати впродовж найближчих 4 років. Загалом планується реалізувати чотири черги розвитку ринку. Інвестиції в проект становлять 1,35 млрд. грн., а «терміни окупності доволі тривалі, близько 10 років за доброго управління проекту».

За словами В.ЗАБЄЛІНА, загальна площа землі, відведеної під будівництво ринку, становить 160 га. Ринок розташований на Окружній дорозі між Одеським і Житомирським напрямком. На ринку будуть розташовані павільйони плодоовочевої продукції цілорічної торгівлі, павільйони м'ясної і рибної продукції, і квіткової продукції. У кожному з павільйонів зможуть представляти свою продукцію не менш як 40 операторів.

На думку експертів, така площа дасть змогу залучити велику кількість виробників, які зможуть пропонувати конкурентну ціну. «Ціни високі, бо в схемі від виробника до кінцевого споживача існує чимала кількість посередників, а ринок дасть змогу зменшити цей ланцюжок. На наш ринок в першу чергу приїдуть виробники й первинні оптовики, які не роблять великої націнки на продукцію. Враховуючи площу, ринок зможе надати великий обсяг пропозиції плодоовочевої продукції і саме це вплине на зниження ціни в першу чергу», - відзначив В.ЗАБЄЛІН.

Керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК вважає, що відсутність оптового ринку в Києві призводить до завищення цін на продукцію. «Кияни платять на 14% більше за плодоовочеву продукцію, ніж жителі Львова, де працює оптовий ринок «Шувар», - відзначив А.ЯРМАК. За даними дослідження, проведеного агентством, нинішнього сезону (від врожаю до врожаю) кияни витратять на овочі і фрукти близько 5 млрд. грн., а витрати споживачів від неефективної інфраструктури, за оцінками компанії, становитимуть 12-15%. На думку експерта, загальна економія киян від введення в експлуатацію оптового ринку тільки з плодоовочевої продукції могла б становити 600 млн. грн. А оскільки на ринку продаватимуть не тільки овочі й фрукти, а й м'ясо і м'ясопродукти, рибу, квіти і молокопродукти, то загальна економія споживачів перевищуватиме 1 млрд. грн. на рік.

Заступник директора департаменту розвитку агроринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН відзначив, що ринок також виконуватиме функцію майданчика для формування експортних партій.

Також А.РОЗГОН додав, що оптові ринки будуються у Львові (другий майданчик ринку «Шувар»), Донецьку, Запоріжжі, вирішується питання в Харкові і розглядається можливість будівництва ринків у Херсоні і Одесі.