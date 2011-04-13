Розвиток оптових ринків буде стимулювати зростання обсягів плодоовочевої продукції

Розвиток оптових ринків буде стимулювати зростання обсягів внутрішнього ринку плодоовочевої продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій Розгон сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У нас внутрішній обсяг ринку ще не заповнений внаслідок того, що високі ціни. Тенденція до зменшення цін (через збільшення пропозиції виробників на оптових ринках і скорочення ланцюжка посередників - УНІАН) буде стимулювати в першу чергу зростання обсягів внутрішнього ринку. Ми плануємо, що ринок плодоовочевої продукції зросте щонайменше вдвічі за наступні три роки», - сказав А. РОЗГОН.

Наводячи приклади інших країн, він повідомив, що при запуску ринків у зоні, що їх оточує виробництво плодоовочевої продукції зростало більш ніж удвічі. «Коли людина має гарантований збут і більш-менш гарантовану ціну, це є серйозним стимулом», - пояснив він.

На думку А.РОЗГОНА, збільшення виробництва і зниження цін на дану продукцію будуть сприяти її доступності для українців, оскільки сьогодні середній українець не дотягує до фізіологічних норм споживання овочів і фруктів.

При цьому він пояснив, що в Україну одним з чинників зростання цін є тимчасовий дефіцит продукції в період лютий-березень, коли імпортні поставки виростають у рази.