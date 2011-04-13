Імпорт міндобрив збільшився в 2,2 раза, експорт - на 63,8%

Українавсічні-лютому 2011року збільшилаімпортмінеральнихдобриву2,2раза порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до116млн.956,5тис.дол.

ПроцеУНІАНповідомилив ДержавномукомітетістатистикиУкраїни.

Згідно з повідомленням,за вказанийперіодекспортмінеральнихдобривзбільшивсяна63,8%-до274млн.665,6тис.дол.

ЯкповідомлявУНІАН,Українав 2010році збільшилаімпортмінеральнихдобривна62,3% порівняноз2009роком-до417млн.707,5тис.дол.Експортмінеральнихдобривзбільшивсяна9,6%-до940млн.625,4тис.дол.

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