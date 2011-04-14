Україна повністю забезпечена просом – Мінагропрод

Урожай 2010 року повністю забезпечив українського споживача просом, запаси якого є достатніми для стабільної вартості цієї крупи. Про це заявив начальник департаменту Мінагропроду Сергій КВАША.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, С.КВАША зазначив, що вартість проса в Україні є найнижчою серед країн-сусідів, а його виробництво в 2011 році буде збільшене на 30%.

«Просо – традиційна для України сільськогосподарська культура, вирощування якої завжди буде в достатніх обсягах. У 2010 році було вироблено 117 тис. тонн проса, а на початок 2010-2011 маркетингового року його перехідні залишки становили 15 тис. тонн. Згідно із балансом попиту і пропозиції, споживання становить 71 тис. тонн, на насіння - 5 тис. тонн і на корми - 15 тис. тонн. Разом з тим, з урожаю 2010 року були укладені експортні угоди на 17,944 тис. тонн», - повідомив С.КВАША.

Начальник департаменту Мінагропроду також нагадав, що цього року вітчизняні аграрії достатньою мірою забезпечені насіннєвим матеріалом і агрохімією, що дозволить повною мірою забезпечити кінцевого споживача крупами.