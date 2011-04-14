Ринок мінеральної води в Україні в 2010 році зріс на 13% і склав близько 194 млн. дал. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Оболонь», одного з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв.

У компанії відзначили, що швидше зростають обсяги реалізації слабогазованої води. З 2005 року продажі слабогазованої води зросли у 8 разів, а негазованої - лише в 1,6 разів. При цьому обсяги реалізації сильногазованої води падають.

Заступник директора з маркетингу, начальник відділу маркетингу ринку напоїв корпорації «Оболонь» Павло ШЕВЧУК зазначив, що «ринок слабогазованої води ще не досить насичений, оскільки дуже мало виробників мають таку воду у своєму портфелі».

З огляду на ці тенденції, компанія "Оболонь" прийняла рішення про доповнення свого асортименту слабогазованою водою.

Довідка УНІАН. АТ «Оболонь» - один з найбільших виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».