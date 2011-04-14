Потреба АПК України в інвестиціях становить близько 60 млрд. дол - експерти

Потреба сільського господарства України в інвестиційному капіталі становить близько 60 млрд. дол.

Така інформація приводиться в щорічному дослідженні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) «Ведення аграрного бізнесу в Україні-2011», повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

При цьому наголошується, що приплив інвестицій, у тому числі іноземних, можливий тільки за умови створення чітких і прогнозованих правил гри для ведення агробізнесу. «Тут важливу роль відіграють особливості формування і здійснення державної підтримки сільгоспвиробника, оподаткування аграрного та суміжних з ним секторів, а також питання, пов'язані з кредитуванням сільського господарства», - повідомив координатор агентства AgriSurvey, яке є аналітичним підрозділом УКАБ, Тарас ГАГАЛЮК.

Частина дослідження присвячена проблемам запровадження та функціонування ринку земель сільгосппризначення. За словами Т.ГАГАЛЮКА, бажання вкладати кошти в прибуткову справа змушує інвестора прискорювати процес інституціоналізації бізнес-середовища. Цим і продиктована висока вірогідність скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель уже починаючи з 2012 року.

Відзначається, що дослідження проведено за підтримки юридичної компанії Beiten Burkhardt і виставки Agritechnica.