Мінекології має намір проводити держекоекспертизи ГМО

Міністерство екології і природних ресурсів України має намір проводити державну екологічну експертизу документації щодо генетично модифікованих організмів (ГМО), які призначаються для використання у відкритій системі.

Як сказано в повідомленні відомства, опублікованому на його сайті, для врегулювання проведення держекоекспертизи і спрощення процедури отримання дозвільних документів міністерство розробило проект постанови Кабміну «Про затвердження розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, які призначаються для використання у відкритій системі».

Документом визначено розмір тарифів і терміни проведення державної екологічної експертизи документації, що стосується ГМО.

Наголошується, що в ст. 38 Закону України «Про екологічну експертизу» визначено, що експертиза має проводитись до 45 календарних днів з можливістю продовження у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках – до 120 днів. Розміри тарифів розраховані за Методикою визначення собівартості платних адміністративних послуг. Передбачається, що собівартість проведення державної екологічної експертизи становитиме: у термін до 45 календарних днів – 3485 грн., до 60 календарних днів – 4683 грн., у термін до 120 днів – 9366 грн.

Наголошується, що метою ухвалення проекту постанови є приведення у відповідність до вимог законодавства нормативно-правових актів Кабміну і врегулювання відносин у сфері державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів.