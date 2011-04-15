На Тернопільщині заборонили нічний продаж алкогольних напоїв

У Тернопільській області заборонено продаж пиво та алкогольних напоїв з 22.00 до 8.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна рекомендація міститься у рішенні, прийнятому сьогодні депутатами обласної ради.

Органам місцевого самоврядування рекомендується на своїх сесіях затвердити відповідну заборону на продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі з 22.00 до 8.00. У цей час пропонується залишити дозвіл на продаж алкоголю лише закладам ресторанного господарства.

Управлінню Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів обласної Державної податкової адміністрації облрада рекомендує відстежувати прийняття місцевими радами відповідних заборон та анульовувати ліцензії тим суб’єктами господарювання, які порушуватимуть прийняті місцевими радами рішення.

Ініціативу заборонити продаж алкоголю у вечірній час депутати мотивували намаганням попередити кількість бійок, крадіжок і ДТП, які відбуваються у нічний час за участю нетверезих осіб, а також щоб запобігти втягненню підлітків у пияцтво.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Тернопільська міська рада заборонила продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв в роздрібній торгівельній мережі міста з 22.00 до 8.00.