"Хліб Інвестбуд" законтрактував 401,2 тис. тонн зерна для інтервенційного фонду

Компанія "Хліб Інвестбуд", структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації Україні, на сьогодні уклала 551 форвардний контракт на поставку до державного інтервенційного фонду зернових в обсязі 401,2 тис. тонн на суму 692,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії з посиланням на слова директора "Хліб Інвестбуду" Роберта БРОВДІ.

Відзначають, що географія закупівель широка: участь у форвардній програмі беруть аграрії 24 областей України.

Довідка УНІАН. На сьогодні до складу Державної продовольчо-зернової корпорації Україні входять 44 філії, серед яких 17 борошномельних підприємств, 1 крупозавод і 3 заводи з виробництва комбікормів, робочі зернові ємності яких становлять 3 млн. 461,1 тис. тонн, а робочі потужності переробних підприємств - 931,1 тис. тонн.