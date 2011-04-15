Завтра в Україні утримається хмарна погода, без істотних опадів

Завтра, 16 квітня, на території України утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у східних, місцями Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях, вночі і в Криму та Приазов`ї помірний, вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний (в східній частині південно-західний), 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі Криму до 7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті до 15° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Завтра у Києві та Київській області хмарна погода, без істотних опадів. Температура вночі по області від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.