Профільний комітет рекомендує ВР прийняти законопроект про Держземкадастр

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект «Про Державний земельний кадастр».

Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

Згідно з повідомленням, законопроектом передбачено оновлення базових положень ведення Державного земельного кадастру.

Зокрема, якщо сьогодні державна реєстрація земельної ділянки проводиться при кожній трансакції і включає процедуру видачі державних актів або реєстрації договорів оренди, законопроектом ця процедура зведена до присвоєння земельній ділянці кадастрового номера при його формуванні.

Крім того, планується встановити, що аналіз поданої документації й усі відомості про земельну ділянку вносяться виключно районними (міськими) територіальними органами центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів.

Документ також містить механізм регулювання порядку обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Зокрема, пропонується встановити, що інформація про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну ділянку разом з її кадастровим планом в електронному (цифровому) вигляді надходить в орган, який здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Останній, у свою чергу, направляє до Державного земельного кадастру інформацію про те, що право на земельну ділянку зареєстроване за певною особою.

Законопроектом також передбачено скасування з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки.

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради України Валерій БЕВЗЕНКО (Партія регіонів), Роман ТКАЧ (НУНС) і Руслан ЛУК'ЯНЧУК (БЮТ) пропонують прийняти законопроект «Про Державний земельний кадастр».

Текст законопроекту №8077 зареєстрований у парламенті 4 лютого 2011 року.

Документом пропонується зробити відкритими дані Державного земельного кадастру з відкритим доступом в Інтернеті, за винятком відомостей, вільне поширення яких заборонено законом.