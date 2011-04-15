Депутати пропонують створити спецфонд для контролю за використанням землі

НароднідепутатиЮрійЛитвин(БлокЛитвина),ЕдуардПРУТНІК,ВалерійБОНДИКта ОлексійПЛОТНІКОВ(Партіярегіонів) пропонуютьстворити вскладіДержавногобюджетуспеціальнийДержавний фондекономічногостимулюванняпідвищенняродючостігрунту,коштиякогобудутьнаправлятисявиключно на вирішенняпроблемохоронита відтворенняякісного тависокопродуктивногостанугрунту.

Процейдетьсявзаконопроекті№8385«Провнесеннязмінв деякізаконодавчіактиУкраїни(щодопосиленняконтролюнадвикористаннямземельнихресурсів),внесеномудо парламенту12 квітняц.р.

Згідно з пояснювальною запискоюдо документа,джереламинаповненняцього фондуможутьбутикошти, що надходятьякштрафнісанкціїзанедотримання проектівземлеустроюі встановленихсівозмін,атакож компенсаціявитратпоживнихречовинігумусузгрунту через допущеннянегативногобалансуцихелементівурезультатібезгосподарного,споживчого використанняземельнихресурсів.

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