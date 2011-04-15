«КВК» планує збільшити продажі ТМ «Мърная» на 20%

ТОВ «Крымская водочная компания», один із найбільших виробників міцних алкогольних напоїв в Україні, планує в 2011 році збільшити обсяги продажів горілки під ТМ «Мърная» на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,4 млн. пляшок.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні говориться, що зростання продажів вдасться досягти завдяки запуску масштабного і агресивного проекту з просування цієї торгової марки.

«У найближчому майбутньому наше завдання - стати лідером преміального сегменту на горілчаному ринку України», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. ТОВ «Крымская водочная компания» («КВК») - один із найбільших виробників лікеро-горілчаної продукції. Компанія виробляє продукцію на орендованому лікеро-горілчаному заводі в Сімферополі. У продуктовому портфелі «КВК»: «Medoff», «Природна коллекція. На березових бруньках», «Наша Марка», «Хуторок», «Мърная» і «Longmixer».