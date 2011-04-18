Китай інвестує 1 млрд. дол. в будівництво заводу калійних добрив у Калуші

Китайці готові вкласти 1 млрд. дол. в будівництво нового заводу з виробництва калійних добрив у Калуші (Івано-Франківська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

«Інвестиція з китайської сторони - один мільярд доларів», - зазначив голова ОДА.

Губернатор розповів, що в середу відбудеться засідання спільної українсько-китайської міжурядової комісії, на якому, він сподівається, буде підписано угоду про будівництво нового заводу з виробництва калійних добрив.

М.ВИШИВАНЮК зазначив, що китайці одночасно пропонують вирішити проблему карстових провалів у Калуші за допомогою золи з Бурштинської ТЕС, а також переробити розсоли, якими заповнені кар'єри на території міста.

Таким чином, зазначив губернатор, вдасться повністю вирішити екологічні проблеми Калуша.

Зараз Україна щорічно експортує калійні добрива з Білорусі на 250 млн. дол.

Раніше в Калуші працював калійний завод, який був створений на базі заводу калійних добрив "Оріани" для розробки Калуш-Голинського родовища калійних солей та їх комплексної переробки. З жовтня 2001 року завод припинив роботу.