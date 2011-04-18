Американська торгова Палата проти продажу квот на експорт зерна через аукціони

Американська Торгова Палата проти розподілу квот на експорт зерна шляхом їх продажу на аукціонах.

Як сказано в повідомленні відомства, в листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Американська Торгова Палата в Україні висловила свою стурбованість погіршенням ситуації на українському ринку зерна та висловила прохання про накладення вето на Закон № 8324, який був прийнятий Верховною Радою 2 квітня. Закон передбачає розподіл квот на експорт зерна шляхом їх продажу на аукціонах, що «суперечить принципам вільного ринку, чинному законодавству, а також зобов'язанням України перед Світовою організацією торгівлі», наголошується в листі.

Американська Торгова Палата в Україні переконана, що непідтвердження Міністерством аграрної політики і продовольства наявних запасів зерна, яке призвело до некоректного і непрозорого розподілу експортних квот у листопаді 2010 і січні 2011 року, є дискримінацією по відношенню до великих іноземних експортерів зерна. «Такі дії демонструють неоднакове ставлення до учасників ринку, зокрема, в світлі нещодавно прийнятого Закону №8324 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства». Внаслідок цього певна група компаній отримала квоти безкоштовно, в той час як інші повинні будуть платити за них на аукціонах», - сказано в повідомленні.

Американська Торгова Палата в Україні відзначає, що поганим сигналом для ринку є також той факт, що ті компанії, які не змогли виконати свої зобов'язання раніше (отримали квоти в січні і не змогли зробити поставки до 31 березня), отримують пролонгацію безкоштовно, в той час як ті, які не отримали квот, будуть змушені платити за них на аукціонах.

«Основний виграш від такого непрозорого процесу отримала квазідержавна компанія «Хліб Інвестбуд», яка отримала майже 50% всіх квот, розподілених у січні і яка не виконала свої експортні зобов'язання. Це ще більше руйнує віру в розробку прогнозованої й справедливої ​​політики, спрямованої на створення вільного ринку в сільськогосподарській галузі України, яка буде залучати та утримувати дуже потрібні інвестиції та технології», - йдеться в повідомленні.

Американська Торгова Палата в Україні просить підтримки Президента в забезпеченні розвитку конкурентоспроможного сільського господарства, де будуть застосовуватися принципи вільного ринку і рівного ставлення до всіх його учасників.

АТП в Україні також наполягає на негайному скасуванню постанови Кабміну, якою продовжено квотування експорту зерна до 30 червня 2011 р., і на праві компаній з підтвердженим наявним запасом зерна на вільний експорт або на внесення змін до цієї постанови і процес розподілу квот, щоб дозволити компаніям, які були дискриміновані, отримати право на експорт.

«Американська Торгова Палата в Україні дуже стурбована розвитком подій на ринку зерна, оскільки в даний час немає ясності щодо сільськогосподарської політики уряду. Ця неясність буде впливати на рішення компаній щодо інвестування в нову посівну кампанію через відсутність прогнозованості та прозорості політичних рішень», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанії-члени АТП є одними з найбільших інвесторів в українське сільське господарство, переробку харчових продуктів, логістику, торгівлю України і за останні роки інвестували у цей сектор кілька мільярдів доларів.