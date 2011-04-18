У Херсонській області виробництво вина виросло на 52,4%
14:26, 18 квітня 2011Агро
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УХерсонськійобласті виробництвовинавсічні-березніпоточногороку порівняноз данимизааналогічнийперіод 2010року зрослона52,4%- до55тис.дал.
ЯкповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикив Херсонськійобласті,прицьому виробництвовинавберезніпоточногорокупорівнянозлютимзрослобільшніжв2,8разапорівняноз березнем 2010року -на19,4%.
Усього в березні2011 року врегіонібуловироблено25,8тис.дал вина.
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