АМКУ зобов'язав птахофабрики утриматися від підвищення цін на яйця

Антимонопольний комітет України зобов`язав 40 найбільших птахофабрик утриматися від встановлення економічно необґрунтованих гуртово-відпускних цін на курячі яйця в період Великодніх свят.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Про результати розгляду вимог Комітету підприємства повинні повідомити в десятиденний термін.

Вимоги висунули, зокрема, до «Авангардко Інвестментс Лімітед Паблік», ТОВ «Бориспіль Агро Трейд», ТОВ «Інтер-Запоріжжя», ЗАТ «Птахофабрика «Київська», ЗАТ «Агрофірма «Березанська птахофабрика», ВАТ «Тернопільська птахофабрика», ТОВ «Отрадівська птахофабрика», СТОВ «Комінтернівська птахофабрика», ТОВ «Птахофабрика «Крупець» та АТЗТ «Лисичанська птахофабрика».

Учасники цього ринку мають також сприяти укладанню прямих контрактів для реалізації курячих яєць з підприємствами роздрібної торгівлі.

Зокрема, протягом третьої декади березня п.р. вартість курячих яєць в більшості регіонів Україні зросла. За поясненням виробників продукції, на це вплинуло збільшення витрат на комбікорм для годівлі птиці.

Однак, як встановив Комітет, протягом січня- березня ц.р. середні ціни на фуражне зерно, соняшниковий та соєвий шрот, готові комбікорми для птиці істотно не змінювалися.

Отже, для значного підвищення учасниками ринку гуртово-відпускних цін на курячі яйця протягом зазначеного періоду не було економічно обґрунтованих підстав.

«У зв`язку з підвищеним попитом на курячі яйця в період Великодніх свят необхідно забезпечити стабільну цінову ситуацію на цьому ринку. З відповідними вимогами Антимонопольний комітет звернувся до найбільших птахофабрик. Ми сподіваємося, що учасники ринку курячих яєць усвідомлюють свою соціальну відповідальність перед громадянами і виконають висунуті Комітетом зобов`язання, а також безумовно дотримуватимуться вимог конкурентного законодавства у подальшій діяльності», - зазначила заступник голови АМКУ Олена Чернелевська.