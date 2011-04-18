В Україні введуть експортні мита на зернові?

Кабінет міністрів України пропонує ввести експортні мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Відповідний урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур зареєстрований у Верховній Раді України (№ 8321).

Документом пропонується затвердити ставку експортного мита на пшеницю і суміш пшениці і жита (меслін), полбу в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь – 14%, але не менше 23 євро за тонну, і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Згідно із законопроектом, з дня набуття чинності документа товари, вказані в ньому, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабмін у місячний термін інформує іноземні держави.

Передбачається, що ця норма діятиме до 1 січня 2012 р.

Нагадаємо, 30 березня ц.р. Кабінет міністрів продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня цього року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн, гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

При цьому 29 березня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

«31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.