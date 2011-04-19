Виробництво азотних добрив у першому кварталі зросло на 19%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-березні 2011 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,2%, порівняно з відповідним періодом 2010 року – до 750 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у березні 2011 р. виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 15,7%, порівняно з лютим, і на 16%, порівняно з березнем 2010 року – до 265 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5,4%, порівняно з 2009 роком – до 2 млн. 286 тис. тонн.