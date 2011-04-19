Україна готова на компроміс з ЄС у питанні використання географічних назв продуктів

11:32, 19 квітня 2011
Агро
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Україна готова в переговорах про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом піти на компроміс у питанні використання географічних назв у найменуваннях продуктів в обмін на компенсацію виробникам продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Києві.

«У так званих «географічних назвах» ми готові на компроміси, але нам потрібен перехідний період і компенсація нашим виробникам», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що додаткового обговорення на сьогодні у контексті підготовки угоди про ЗВТ вимагають питання щодо квот на поставку агропродукції і послуг на автоперевезення.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз розробляють механізм компенсації можливих втрат, зокрема, виробникам шампанського і коньяку.

Як сказав 8 квітня після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, сторони домовилися записати двосторонні зобов'язання, за якими Україна обіцяє захищати географічні найменування, а Євросоюз - надавати допомоги з ребрендінгу і просування на ринок.

За його словами, в умовах угоди з ЄС про зону вільної торгівлі буде визначено основні елементи цієї домовленості.

Раніше під час переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна розраховувала зберегти за собою право використовувати географічні назви продуктів – коньяк, мадера тощо – на внутрішньому ринку і для експорту до країн, які не входять до Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

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