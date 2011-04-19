Мінагропрод прогнозує зростання виробництва круп'яних культур

Прогнозоване виробництво круп'яних культур поточного року зросте на 31%, або на 220 тис. тонн, порівняно з 2010 роком – до 930 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з даними Мінагропроду, в 2010 році врожай гречки становив 134 тис. тонн. Цього року, за прогнозами відомства, виробництво цієї культури збільшиться до 230 тис. тонн, що повністю задовольнить внутрішній попит.

Згідно з прогнозами, виробництво проса порівняно з минулим роком збільшиться на 37% (або на 43 тис. тонн) – до 160 тис. тонн, а вівса – на 18% (або на 81 тис. тонн) – до 540 тис. тонн.

У відомстві відзначили, що у разі сприятливих погодних умов і відсутності негативного впливу на вегетацію зерна урожай проса, гречки і вівса порівняно з минулим роком може збільшитися більш ніж на 300 тис. тонн і досягти 1,048 млн. тонн.