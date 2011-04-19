Єфремов: ринок землі почне функціонувати не раніше кінця 2012 року

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що в Україні ринок землі запрацює не раніше кінця 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на брифінгу.

Він зауважив, що вже найближчим часом планується розглянути проект закону щодо кадастру землі, який не викликає значних суперечок.

За його словами, для того, щоб ринок землі ввійшов у дію, необхідно ухвалити саме закон про кадастр, як і безпосередньо закон про ринок землі.

«Кожен з цих законів матиме свої терміни набуття чинності, але, як мені здається, раніше кінця 2012 року навряд чи ми можемо розраховувати на те, що це питання буде вирішене і введене в дію остаточно», - додав О.ЄФРЕМОВ.