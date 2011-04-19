Президент затвердив положення про Державне агентство рибного господарства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив положення про Державне агентство рибного господарства. Відповідний указ №484/2011 опубліковано на сайті Президента.

Згідно з документом, Державне агентство рибного господарства України є правонаступником Державного комітету рибного господарства України, зокрема за укладеними міжнародними договорами України, стороною в яких є Державний комітет рибного господарства України.

Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямована і координується Кабінетом міністрів України через міністра аграрної політики і продовольства України.

Держрибагентство України входить в систему органів виконавчої влади і створюється для реалізації державної політики у сфері рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.