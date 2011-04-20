Кабмін у травні проінспектує будівництво гуртових ринків у регіонах

Уряд України в травні проінспектує будівництво гуртових ринків і овочесховищ у регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«У травні я хочу здійснити чергову перевірку стану будівництва оптових ринків і овочесховищ. Це буде підбиттям проміжних підсумків, за якими уряд зробить висновки й надасть, де це необхідно, підтримку», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України вважають, що розвиток оптових ринків стимулюватиме зростання обсягів внутрішнього ринку плодоовочевої продукції. За словами заступника директора департаменту розвитку агроринку Мінагропроду Анатолія РОЗГОНА, завдяки цьому ринок плодоовочевої продукції за наступні три роки зросте мінімум удвічі.