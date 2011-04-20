Азаров незадоволений роботою Аграрного фонду за форвардними закупівлями

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає незадовільну роботу Аграрного фонду України зі здійснення форвардних закупівель зерна майбутнього урожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем‘єр заявив у ході сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ нагадав, що ще у лютому Аграрному фонду було перераховано 1,5 млрд. грн. на проведення форвардних закупівель. Проте досі, зазначив він, фонд використав лише половину цієї суми.

«Замість того, щоб у розпал посівної активізувати використання потужного фінансового інструменту, за останню декаду форвардні контракти укладені на поставку менш як 10 тис. тонн зернових», - підкреслив прем'єр.

Довідка УНІАН. 16 лютого М.АЗАРОВ доручив Аграрному фонду розпочати форвардні закупівлі зерна. Уряд виділив для форвардних закупівель 5 млрд. грн.

Аграрний фонд України планує законтрактувати 800-850 тис. тонн пшениці і 100 тис. тонн озимого жита за форвардними контрактами.

Крім того, Аграрний фонд має намір законтрактувати за форвардом близько 150-200 тис. тонн цукру з цукрового буряку.

Також за форвардом закуповуватиметься гречка, вершкове масло і сухе молоко.