Китай просить Україну скасувати заборону на ввезення жуйних тварин з КНР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр КНР ЧЖАН Децзян у ході зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Сподіваюся, що українська сторона підкоригує відповідні торгові заходи, і якнайшвидше зніме заборону на імпорт з Китаю жуйних тварин і відповідної сировини», - сказав ЧЖАН Децзян.

Він підкреслив, що скасування цієї заборони сприятиме врегулюванню і розширенню співпраці двох країн в області торгівлі продукцією сільського господарства.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2010 р. ветеринарна служба України заборонила ввезення в Україну жуйних тварин, сировини і продукції з них з Китайської Народної Республіки. Заборона була введена у зв'язку з реєстрацією захворювання на чуму дрібної рогатої худоби на території КНР.