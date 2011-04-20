У Черкаській області посіви ярих зернових і зернобобових культур збільшилися в 12 разів

У Черкаській області в 2011 році посіви ярих зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) збільшилися в 12 разів - до 65,2 тис. га, з них ячменю - 50,9 тис. га (в 10 разів більше).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, на початок квітня, зважаючи на погодні умови, посів ярих культур було розпочато в господарствах усіх районів і значно швидшими темпами ніж минулого року. Згідно з розрахунками, товаровиробниками Черкаської області ярі культури посіяні на площі 81 тис. га (з урахуванням пересіву загиблих озимих і багаторічних трав) проти 6 тис. га, що були посіяні на 1 квітня 2010 року, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 64,4 тис . га.

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих), з 292,1 тис. га озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени 2010 р., у зимовий та весняний період загинуло 3,3 тис. га (1,1% посіяного), з яких 0,7 тис. га (0,3%) - озимих на зерно (на 1 квітня 2010 р. частка загиблих озимих становила 3,3% посіяних площ).

Станом на 1 квітня 2011 року під посіви ярих культур внесено 16,2 тис. т (у поживних речовинах) мінеральних добрив або, відповідно, по 66 кг на 1 га посівів. Мінеральні добрива внесені на площі 246,5 тис. га, що в 2,8 раза більше порівняно з відповідною датою 2010 року.