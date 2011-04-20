Хмельницькі соління готовий купувати Ірак?

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха має намір залучити населення до процесу виробництва солоних огірків і капусти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі обласного державного телеканалу "Поділля-Центр".

"Ми зараз поставили на чільне місце вимогу до мережі облспоживспілки відновити старовинний метод роботи. Інспектуємо консервні заводи для того, щоб залучити населення до виробництва, особливо солоних огірків і капусти. Сьогодні Ірак готовий тисячами тонн закуповувати цю продукцію ", - зазначив він.

Голова ОДА підкреслив, що в регіоні визначено 60 базових господарств, які будуть займатися вирощуванням овочів.

"Перед фахівцями Головного управління агропромислового розвитку поставлене чітке завдання - в цьому році створити продовольчий фонд. Це дасть можливість реагувати не різні виклики", - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Леонід Гураль 19 квітня під час прямої телефонної лінії повідомляв, що Ірак хоче закупити в Хмельницькій області солоні огірки в необмежених кількостях.

"Азіатська країна вийшла з пропозиціями до нас щодо закупівлі солоних огірків в необмеженій кількості. В Іраку пів-літрова банка цього продукту коштує 5 доларів. І вони готові зараз провести розрахунки", - сказав чиновник.

Водночас Л.Гураль висловив стурбованість, що Хмельницька область втратила можливість виробництва солоних огірків.

"На жаль, ми втратили цю переробку, яка є найпростішою. Хоча паралельно зараз ведемо переговори про відновлення виробництва солоних огірків на базі Дунаєвецького консервного заводу. Туди треба вкласти чималі інвестиції, щоб зробити спеціальні ями для закваски", - розповів він.

Нагадаємо, раніше голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА на засіданні колегії ОДА повідомив, що Кувейт хоче закуповувати продукти харчування в Хмельницькій області. "Кувейт зацікавився можливостями Хмельницької області як експортера продуктів харчування. Адже ця країна страждає від нестачі товарів і готова сьогодні розглянути наші пропозиції ", - сказав він.