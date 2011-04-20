Китайська фірма у Калуші будуватиме завод із виробництва добрив – ОДА

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК сьогодні в Києві підписав інвестиційну угоду на будівництво у Калуші заводу з виробництва безхлорних калієвих добрив.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні М.ВИШИВАНЮК взяв участь у Першому спільному засіданні Міжурядової комісії зі співпраці між Україною і Китайською Народною Республікою, що відбулося під головуванням першого віце-прем‘єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА і віце-прем’єра Державної Ради КНР Чжан ДЕЦЗЯНА.

У Києві М.ВИШИВАНЮК підписав Рамкову угоду про спільне фінансування проекту з виробництва безхлорних калієвих добрив у м. Калуші між Китайською інженерною компанією Ухунь, Експортно-імпортним банком Китаю.

Як повідомлялося, минулого тижня голова ОДА поінформував журналістів, що Китай інвестує 1 млрд доларів у завод із виробництва калійних добрив у Калуші. «Інвестиція з китайської сторони - один мільярд доларів», - cказав М.ВИШИВАНЮК.

За його словами, китайці одночасно пропонують вирішити проблему карстових провалів у Калуші за допомогою золи із Бурштинської ТЕС, а також переробити розсоли, якими заповнені кар’єри на території міста. Таким чином, вважає М.ВИШИВАНЮК, вдасться повністю вирішити екологічні проблеми Калуша.

Нині Україна щорічно експортує калійні добрива із Білорусі на 250 млн доларів. Раніше у Калуші працював калійний завод, який був утворений на базі заводу калійних добрив "Оріани" для розробки Калуш-Голинського родовища калійних солей і їх комплексної переробки. З жовтня 2001 року завод припинив роботу.