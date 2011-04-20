Азаров вважає безпідставними побоювання щодо держмонополії на експорт зерна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає безпідставними побоювання з приводу можливості створення в Україні державного монопольного зернотрейдера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив у відповідь на зауваження, висловлене президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ під час сьогоднішньої зустрічі, повідомив журналістам прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.

«Давайте не дискутуватимемо навколо того, чого немає, чого немає насправді. Уряд не підтримує ідею державної монополії на експорт зерна», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

При цьому прем`єр, за словами В.ЛУК‘ЯНЕНКА, підкреслив, що якщо рішення про створення держмонополіста для експорту зерна буде ухвалене Верховною Радою, то уряд проситиме Президента ветувати цей закон.

Разом з тим, М.АЗАРОВ, коментуючи заяви зернотрейдерів про можливе припинення інвестицій в агропромисловий сектор, заявив, що ці інвестори фактично не вкладають кошти в розвиток агропромислового виробництва. «Ніяких інвестицій саме в агропромислове виробництво немає. І ті, хто себе називає інвесторами в АПК, насправді інвестують, у кращому разі, в інфраструктуру для вивозу зерна з України. Ніякого розвитку агропромислового комплексу ці інвестори не забезпечують», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

Також, за словами В.ЛУК‘ЯНЕНКА, прем`єр заявив, що на сьогодні 5 зернотрейдерів фактично монополізували зерновий ринок України і домовляються про такі ціни на продукцію, які забезпечують їм прибутковість понад 300%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 квітня ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законі України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства".

Закон передбачає включення положень, згідно з якими Кабінет міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки, зокрема шляхом встановлення квот (кількісних або інших обмежень), розподіл яких здійснюється шляхом продажу на аукціонах. Причому, кошти, одержані від реалізації квот на аукціонах, спрямовують на підтримку сільського господарства.