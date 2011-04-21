ЄБРР готовий фінансувати підвищення врожайності зернових в Україні до 60 млн. тонн на рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готовий надавати кошти для підвищення врожайності зернових в Україні до 60 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ у ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

М.АЗАРОВ, за словами його прес-секретаря, в ході зустрічі повідомив, що врожай в 60 млн. тонн зерна на рік є орієнтиром для України на майбутні роки.

Прем`єр-міністр також зазначив, що в країні збільшуються посіви кормового й продовольчого зерна за рахунок скорочення посівів технічних культур.

На сьогоднішній день в Україні, за словами М.АЗАРОВА, 7 млн. гектарів ниви не зайняті посівами, й ці площі будуть освоєні найближчими роками.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує врожай зерна в 2011 році на рівні 42 млн. тонн.

У 2010 році в Україні господарствами всіх категорій отримано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доопрацювання, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%).