«Укргорілка» виступає проти підвищення збору на розвиток виноградарства

Асоціація «Укргорілка» виступає проти підвищення ставки збору на розвиток виноградарства, пропозиція про що міститься у законопроекті № 7270 про внесення змін до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації.

На думку фахівців асоціації, збільшенню рівня відрахувань має передувати всебічний аналіз впливу державних дотацій на розвиток виноградарства. У зв'язку з відсутністю комплексної державної програми підтримки виноградарства, ефективність відрахувань викликає сумніви.

За даними "Укргорілки", в період з 2005 по 2009 рр. надходження до спеціального фонду і фінансування, що виділяється виноградарям, збільшилася вдвічі. При цьому щорічні площі посадки нових виноградників пропорційно скорочувалися. Зокрема, у 2008 р. було виділено 243,2 млн. грн. на закладку 5,1 тис. га нових виноградників. У 2009-му - 211,3 млн. грн. При цьому було посаджено лише 2,7 тис. га виноградників. У перерахунку на один гектар сума компенсації зросла в 1,6 раза, а кількість виноградників істотно зменшилася.

При цьому, на думку фахівців, не здійснюється належний контроль над освоєнням коштів, що в свою чергу створює передумови для корупції і зловживань. «Законопроект підготовлений без обгрунтування необхідності підвищення ставки цього збору. Протягом 11 років виноградарям перераховувалися мільярдні кошти. Нагадаю, що з 1999 р. всі виробники лікеро-горілчаної продукції в обов'язковому порядку перераховують 1% з виручки від реалізації алкогольної продукції на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Однак доказів, що дані фінансові вливання були використані за призначенням і позитивно вплинули на стан виноградарських господарств, немає. Виникає питання: чому за рахунок одних галузей повинні лобіюватися цілі та інтереси певних структур?»- Прокоментував директор Асоціації «Укргорілка» Іван ЖОЛНЕР.

Крім того наголошується, що положення даного законопроекту суперечать нормам Податкового кодексу України, згідно яким збір на розвиток виноградарства встановлений у розмірі 1% до 2014 року включно.